حماس: إسرائيل لم تحرر من عاد من أسراها بالقوة وإنما بالمفاوضات

قال نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية إن الوساطة القطرية والمصرية ساهمت بخروج عدد من المحتجزين الإسرائيليين بموافقتنا في حين أن إسرائيل قتلت أسراها باستخدام القوة والقصف.

وأكد الحية، في بيان اليوم الأربعاء، أن "الاحتلال فشل في إعادة أسراه بالقوة، بل إنه قتل العشرات منهم، في حين أننا أخرجنا بالمفاوضات عشرات المحتجزين من النساء والأطفال وبعض الأجانب الذين أسروا بالخطأ. خرجوا بسهولة ويسر من خلال الوساطة القطرية والمصرية بموافقتنا".

وأضاف: "أهل غزة يتألمون، نعم، لكنهم صامدون، وقاوموا مشروع التهجير، بل إننا نشهد يوميا أناسا من العالقين، يرجعون إلى قطاع غزة رغم استمرار حرب الإبادة".

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وتابع قائلا: "نريد إنهاء الحرب فورا، وقدمنا كل المرونة اللازمة لذلك، لكن الاحتلال يرفض متعنتا، ونحن نؤكد أنه لن يكون هناك أي اتفاق، بدون وقف كامل لإطلاق النار".

وأضاف: "نتنياهو يخشى أن يناله بعد الحرب ما يخشاه من ملاحقات قضائية وسياسية، وبل ويسعى لإشعال المنطقة بنيران حرب إقليمية ليستمر في منصبه".

وأكد الحية: "يجب أن نستثمر نتائج طوفان الأقصى لنكسب على الأقل استقلالنا في دولة فلسطينية في الضفة العربية وقطاع غزة".

المصدر: RT