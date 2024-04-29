"القاهرة الإخبارية": مباحثات موسعة لـ"حماس" مع وفد أمني مصري في القاهرة

أفادت وسائل إعلام مصرية بأن وفدا من حركة "حماس" يجري مباحثات موسعة مع وفد أمني مصري في القاهرة حول وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى مع إسرائيل.

وقد أعلن القيادي في حركة حماس، سامي أبو زهري، أن وفدا من الحركة الفلسطينية غادر إلى مصر لبحث مقترح جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن أبو زهري قوله: "أكدنا للأشقاء في مصر وقطر أننا جادون في التوصل إلى اتفاق، لكننا لن نستسلم أمام أي ضغوط أمريكية".

ويوم أمس، أكد مسؤولون إسرائيليون لموقع "أكسيوس" وجود مقترح إسرائيلي جديد لصفقة مع "حماس" تشمل إطلاق الأسرى مقابل "تهدئة طويلة الأمد" في قطاع غزة.

وذكر الموقع أن "المقترح الإسرائيلي الجديد لصفقة تبادل الأسرى المحتملة مع حماس يتضمن الرغبة في مناقشة "استعادة الهدوء طويل الأمد" في قطاع غزة بعد الإفراج الأولي عن الأسرى.

وذكرت المصادر الإسرائيلية للموقع الأمريكي أن المقترح الجديد تم وضعه من قبل فريق التفاوض الإسرائيلي مع وفد المخابرات المصرية.

المصدر: RT