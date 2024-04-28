الكشف عن مقترح إسرائيلي جديد لصفقة مع "حماس"

أكد مسؤولون إسرائيليون لموقع "أكسيوس" وجود مقترح إسرائيلي جديد لصفقة مع "حماس" تشمل إطلاق الأسرى مقابل "تهدئة طويلة الأمد" في قطاع غزة.

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وكتب "أكسيوس" أن "المقترح الإسرائيلي الجديد لصفقة تبادل الأسرى المحتملة مع حماس يتضمن الرغبة في مناقشة "استعادة الهدوء طويل الأمد" في قطاع غزة بعد الإفراج الأولي عن الأسرى.

وذكرت المصادر الإسرائيلية للموقع الأمريكي أن المقترح الجديد تم وضعه من قبل فريق التفاوض الإسرائيلي مع وفد المخابرات المصرية.

وفي وقت سابق أعلنت حماس تلقيها ردا رسميا من إسرائيل بشأن موقف الحركة الفلسطينية من صفقة تبادل الأسرى الذين أسرتهم الحركة يوم 7 أكتوبر من العام الجاري، وأنها ستدرس المقترح

تجدر الإشارة إلى أن الإدارة الأمريكية رفضت قبل أيام قليلة الاقتراحات التي قدمتها حركة "حماس" والتي تشمل نقاط عدة من بينها هدنة مع إسرائيل لمدة 5 سنوات على الأقل.

وكانت وسائل إعلام ذكرت في وقت سابق أن حماس تدرس مقترحا يتضمن وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع في قطاع غزة وتبادل النساء والأطفال الذين اختطفتهم الحركة مقابل إطلاق 900 أسير فلسطيني.

المصدر: RT