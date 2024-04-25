مصادر: مصر تستأنف جهود الوساطة للتوصل إلى هدنة في غزة

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر أمنية مصرية يوم الخميس أن القاهرة طلبت عقد اجتماع متابعة مع إسرائيل في إطار استئناف الجهود للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الاسرى.

وقال مصدران أمنيان إن مسؤولين مصريين وإسرائيليين وأمريكيين عقدوا اجتماعات مباشرة وعن بعد يوم الأربعاء سعيا للحصول على تنازلات لكسر الجمود في المفاوضات المستمرة منذ أشهر للتوصل إلى هدنة.

ووفقا لما أفاد به المصدران فإن مصر تعتقد أن إسرائيل أبدت استعدادا أكبر للسماح لسكان غزة النازحين بالعودة إلى شمال القطاع مع الحد من عمليات التفتيش والإجراءات الأمنية لمن لا يشتبه بأن لهم أنشطة مسلحة.

وكانت عودة المدنيين إلى شمال غزة دون عوائق وانسحاب القوات الإسرائيلية أو إعادة تمركزها من النقاط الشائكة في الجولات السابقة من مفاوضات وقف إطلاق النار التي اضطلعت فيها مصر وقطر بدور الوساطة.

وقال المصدران إن من المتوقع عقد اجتماع بين مسؤولين مصريين وإسرائيليين يوم الجمعة في القاهرة، سيترتب عن نتائجه عقد المزيد من الاجتماعات مع حماس.

ووجهت الولايات المتحدة و17 دولة أخرى يوم الخميس نداء لحركة "حماس" لإطلاق سراح جميع الأسرى لديها كسبيل لإنهاء الأزمة.

المصدر: وكالات