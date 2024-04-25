قيادي في "حماس" يعرب عن استعداد الحركة للتخلي عن السلاح بشروط

أكد نائب رئيس "حماس" بقطاع غزة خليل الحية استعداد الحركة لهدنة مع إسرائيل مدتها 5 سنوات أو أكثر والتخلى عن السلاح، شريطة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967.

وصرح القيادي لوكالة "أسوشيتد برس" بأن الحركة مستعدة لهذا الأمر في حال جرى تلبية هذه الشروط وأنها ستتحول إلى حزب سياسي.

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كما عبر الحية عن الرغبة في الانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة حركة "فتح" لتشكيل حكومة موحدة لغزة والضفة الغربية.

وأضاف: "كل تجارب الذين ناضلوا ضد المحتلين، عندما استقلوا وحصلوا على حقوقهم ودولتهم، ماذا فعلت هذه القوى؟ لقد تحولت إلى أحزاب سياسية، والقوات المقاتلة المدافعة عنهم تحولت إلى الجيش الوطني".

الهجوم الإسرائيلي لن ينجح في تدمير حماس

ورأى الحية أن الهجوم الإسرائيلي المحتمل على رفح لن ينجح في تدمير حماس. وقال إن الاتصالات بين القيادة السياسية في الخارج والقيادة العسكرية داخل غزة "لم تنقطع" خلال الحرب وإن "الاتصالات والقرارات والتوجيهات تتم بالتشاور" بين المجموعتين.

وأكد أن القوات الإسرائيلية "لم تدمر أكثر من 20% من قدرات حماس لا البشرية ولا الميدانية. و"إذا لم يتمكنوا (الإسرائيليون) من القضاء على (حماس)، فما هو الحل؟ الحل هو الذهاب إلى الإجماع".

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كما نفى الحية أن يكون هناك انتقال دائم للمكتب السياسي للحركة، وقال إن حماس تريد أن ترى قطر مستمرة في دورها كوسيط في المحادثات.

تنازلات فيما يتعلق بعدد الأسرى الفلسطينيين

وأكد الحية أن حماس قدمت تنازلات فيما يتعلق بعدد الأسرى الفلسطينيين الذين تريد إطلاق سراحهم مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المتبقين. وأن حماس لا تعرف بالضبط عدد الرهائن الذين ما زالوا في غزة وما زالوا على قيد الحياة.

وأردف "إذا لم نكن متأكدين من أن الحرب ستنتهي، فلماذا نقوم بتسليم الأسرى؟".

وخلص الحية في حواره المطول مع الوكالة إلى أن المحاولات الإسرائيلية للقضاء على حماس ستفشل في نهاية المطاف في منع الانتفاضات الفلسطينية المسلحة في المستقبل.

واختتم حديثه متسائلا "دعونا نقول إنهم دمروا حماس، فهل ذهب الشعب الفلسطيني؟"

المصدر: أ ب