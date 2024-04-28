مسؤول في حماس: لا قضايا كبيرة في ملاحظات الحركة على مقترح الهدنة المقدم من إسرائيل ومصر

أفاد مسؤول رفيع في حماس وكالة فرانس برس الأحد أن "لا قضايا كبيرة" في ملاحظات الحركة بشأن الاقتراح الأخير المقدم من إسرائيل ومصر حول اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

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وقال المسؤول في حماس الذي اشترط عدم كشف هويته "الأجواء إيجابية ما لم تكن هناك عراقيل إسرائيلية جديدة، إذ لا قضايا كبيرة في الملاحظات والاستفسارات التي تقدمها حماس بشأن ما تضمنه الرد".

وأضاف المسؤول أن وفدا لحماس برئاسة خليل الحية سيقدم رد الحركة على اقتراح الهدنة خلال اجتماع مع وسطاء مصريين وقطريين في القاهرة الاثنين.

وتجري قطر مع الولايات المتحدة ومصر وساطة للتوصل إلى هدنة في القطاع الفلسطيني وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في سجون إسرائيل.

ومن جهته، قال القيادي في حركة "حماس" سامي أبو زهري يوم الخميس إن الحركة متمسكة بمطلبها "بوقف العدوان" الإسرائيلي على غزة في إطار أي اتفاق للإفراج عن الأسرى المحتجزين هناك.

المصدر: "أ ف ب" + RT