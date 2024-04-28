"حماس" تنفي ما ورد في تقارير إعلامية حول إمكانية خروج بعض قادة الحركة من القطاع

نفى الناطق باسم حركة "حماس" جهاد طه، صحة ما جاء في تقارير إعلامية، بأن المرحلة الثانية من صفقة الهدنة قد تشهد خروج بعض قادة "حماس" من غزة إلى القاهرة.

وقال طه في تغريدة في قناته على "تلغرام" يوم الأحد: "لا أساس من الصحة لهذه الأخبار، وهي أخبار كاذبة ومفبركة هدفها التشويش".

وأكد الناطق باسم حركة "حماس"، أن "قادة الحركة باقون في أرضهم مع شعبهم في قطاع غزة، وأن من سيرحل هو الاحتلال النازي".

وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام أن المرحلة الثانية من صفقة الهدنة قد تشمل خروج بعض قادة حركة "حماس" من القطاع إلى القاهرة.

المصدر: RT