صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 34.454 قتيلا، و77.575 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان لها إن "الجيش الاسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 66 قتيلا و 138 جريحا خلال ال 24 ساعة الماضية مشيرة إلى أن آلاف القتلى ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الجيش الإسرائيلي وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم".

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ومنذ السابع من أكتوبر 2023 يواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة التي تسببت بكارثة إنسانية ونزوح أكثر من 85% من سكان القطاع.

المصدر: RT