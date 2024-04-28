قال نائب وزير الدفاع الوطني البولندي السابق فالديمار سكرزيبتشاك، في مقابلة صحافية إنه يتوجب على بولندا وليتوانيا البدء في انشاء حقول ألغام على طول المناطق الحدودية مع روسيا.

وقال في مقابلة مع موقع "دلفي": "تظهر تجربة الحرب في أوكرانيا أن معرفة كيفية بناء التحصينات والمواقع الدفاعية وحقول الألغام لإيقاف العدو أصبحت مهمة مرة أخرى".

وأضاف: "أعتقد أن الحدود البولندية والليتوانية مع روسيا بحاجة إلى تعزيز، ويجب وضع حقول ألغام متعددة الطبقات الآن في وقت السلم، ففي زمن الحرب قد يكون الوقت قد فات لبناء تحصينات في المناطق الحدودية، وأنا مقتنع بأن على ليتوانيا وبولندا البدء في بناء تحصينات قوية منذ الآن".

وفي الوقت نفسه، أكد الجنرال أنه "لا يوجد الآن تهديد بحرب واسعة النطاق في أوروبا"، وأضاف "ومع ذلك، نحن بحاجة إلى الاستعداد وتشكيل قوة مسلحة تتكون من جنود مسلحين تسليحا جيدا ومتحمسين. إذا كنا أقوياء، فلن تندلع حرب".

الجدير ذكره، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سبق أن أوضح في مقابلة مع الصحافي الأمريكي تاكر كارلسون، بالتفصيل أن موسكو لن تهاجم دول "الناتو"، وهذا لا معنى له.

وأشار إلى أن السياسيين الغربيين يقومون بانتظام بترهيب سكانهم بتهديد روسي وهمي من أجل صرف الانتباه عن المشاكل الداخلية.

المصدر: RT