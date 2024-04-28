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وزير الخارجية البحريني يزور دمشق اليوم للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة السورية

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وزير الخارجية البحريني يزور دمشق اليوم للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة السورية
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يصل وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني إلى دمشق ظهر اليوم في زيارة هي الأولى من نوعها منذ بدء أزمة سوريا.

وقال مصدر دبلوماسي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "وزير الخارجية السوري فيصل المقداد سيلتقي بعد ظهر اليوم نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني في أول زيارة للأخير إلى سوريا منذ بدء الحرب".

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الأسد يتسلم دعوة من ملك البحرين للمشاركة في القمة العربية المقبلة
الأسد يتسلم دعوة من ملك البحرين للمشاركة في القمة العربية المقبلة

وتسلم الرئيس السوري بشار الأسد آواخر شهر مارس الماضي دعوة رسمية من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة للمشاركة في القمة العربية المقبلة.

ومن المقرر أن تعقد القمة العربية في 16 مايو في العاصمة البحرينية المنامة.

وكان الأسد شارك العام المنصرم في قمة جامعة الدول العربية في جدّة للمرة الأولى منذ 11 عاما من القطيعة وتجميد الجامعة عضوية دمشق.

المصدر: "سبوتنيك"

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