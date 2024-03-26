الأسد يتسلم دعوة من ملك البحرين للمشاركة في القمة العربية المقبلة

تسلم الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، دعوة رسمية من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، للمشاركة في القمة العربية المقبلة.

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واستقبل الأسد اليوم سفير مملكة البحرين في دمشق وحيد مبارك سيار، الذي سلمه رسالة من العاهل البحريني، تضمنت دعوة رسمية للمشاركة في اجتماع الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

ومن المقرر أن تعقد القمة العربية المقبلة في 16 مايو المقبل في العاصمة البحرينية المنامة.

وكان الأسد شارك العام المنصرم في قمة جامعة الدول العربية التي عقدت في جدة بالمملكة العربية السعودية، للمرة الأولى عقب 11 عاما من القطيعة، بفعل تجميد الجامعة عضوية دمشق.

المصدر: RT + سانا