 
مباشر

ليتوانيا تدعو حلفاء أوكرانيا إلى الاستعداد: حزمة المساعدات الأمريكية لكييف ستكون "الأخيرة"

أخبار العالم

ليتوانيا تدعو حلفاء أوكرانيا إلى الاستعداد: حزمة المساعدات الأمريكية لكييف ستكون
Sputnik
رئيسة الوزراء الليتوانية إنغريدا سيمونيت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xfnp

قالت رئيسة الوزراء الليتوانية إنغريدا سيمونيت، إنه يتعين على حلفاء أوكرانيا أن يستعدوا لحقيقة مفادها أن حزمة المساعدات التي وافقت عليها الإدارة الأمريكية لأوكرانيا ستكون الأخيرة.

واضافت سيمونيت في تصريح صحفي، يوم الجمعة: "من الجيد جدا أن يقرر الكونغرس الأمريكي مساعدة أوكرانيا، لكن يجب علينا الآن أن نبدأ في التفكير في ما سيحدث إذا تبين أن هذه هي الحزمة الأخيرة من نوعها".

وأشارت إلى أنه لا ينبغي "الانتظار، بل الاستعداد"، مضيفة أنه "يجب ألا نجلس ونتحدث عما إذا كانت هذه هي الحزمة الأخيرة أم لا، يجب أن نستعد لحقيقة أنها قد تكون كذلك".

وفي 24 أبريل، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشاريع قوانين سبق أن وافق عليها الكونغرس الأمريكي لاستئناف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا وإسرائيل وتايوان بقيمة إجمالية تبلغ 95 مليار دولار.

وبعد التوقيع على الوثائق، أعلن البنتاغون أنه سيرسل إلى أوكرانيا أسلحة ومعدات بقيمة مليار دولار.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا