كوريا الشمالية: العقوبات الأمريكية تحولت إلى حبل المشنقة حول رقبة واشنطن نفسها

أعلن نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي كيم إون تشول أن العقوبات الأمريكية ضد بيونغ يانغ أصبحت بمثابة "حبل المشنقة حول رقبة" واشنطن نفسها.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن نائب الوزير قوله، يوم الأربعاء: "يمكن القول إنه بالنسبة للولايات المتحدة التي تعير اهتماما كبيرا بالهيمنة وإخضاع الدول الأخرى لها، تعتبر العقوبات الأداة الدبلوماسية المفضلة".

وتابع: "ولكن في شبه الجزيرة الكورية أصبحت العقوبات حبل المشنقة الذي يلف حول رقبة الولايات المتحدة نفسها".

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وأشار إلى أن العقوبات الأمريكية "ساهمت في تعزيز" كوريا الشمالية، مضيفا أن تطوير الأسلحة النووية في جمهوريته بدأ "ردا على التهديدات النووية" من قبل الولايات المتحدة.

وأكد أن بيونغ يانع ستواصل تطوير الأسلحة النووية في حال فرض المزيد من العقوبات.

المصدر: نوفوستي