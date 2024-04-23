"بلومبرغ": واشنطن تخشى انتهاج كوريا الشمالية سياسة أكثر خطورة بعد تطور علاقاتها مع روسيا

أشارت وكالة بلومبرغ إلى أن سلطات الولايات المتحدة تخشى من أنه "على خلفية تعزز العلاقات الوثيقة بين كوريا الشمالية وروسيا قد تصبح سياسة بيونغ يانغ أكثر خطورة".

ونقلت الوكالة عن موظف مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن: "حصول كوريا الشمالية على دعم كامل من جانب روسيا، يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ كيم جونغ أون خطوات أكثر جرأة في تهديد كوريا الجنوبية، وكذلك في مجال تصدير الأسلحة. وقد تتجاهل بيونغ يانغ دعوة واشنطن للعودة إلى المفاوضات بشأن البرنامج النووي الكوري الشمالي".

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ونوهت الوكالة بأن السلطات الأمريكية ترى، أن تعزيز العلاقات الودية مع روسيا قد يجعل زعيم كوريا الشمالية "ينسى المكان المحدد له".

من جانبها، قالت جونغ بارك مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ: "

"يمكن لكل ذلك، أن يمنح هذا البلد الذي كان معزولا ذات يوم، الغطاء المطلوب من الشرعية الذي لا يستحقه ولا ينبغي له أن يتمتع به. نحن قلقون من أن هذه (العلاقات الجيدة مع روسيا) قد تجعل كيم يعتقد أن الحزام الذي يقيده أطول مما هو عليه في الواقع، وقد يؤثر على حسابات كيم للمخاطر".

وفي وقت سابق، ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن روسيا لها الحق في تطوير العلاقات مع شركائها، بما في ذلك كوريا الشمالية، على الرغم من تصريحات الدول الغربية.

المصدر: نوفوستي