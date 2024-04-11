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كيم جونغ أون: سنوجه "ضربة قاضية" للعدو في حال المواجهة

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كيم جونغ أون: سنوجه
AFP
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية بأن زعيم البلاد كيم جونغ أون تعهد بحشد كل الوسائل لتوجيه "ضربة قاضية" للعدو إذا اختار المواجهة العسكرية مع بلاده.

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ونقلت الوكالة عن تصريح كيم خلال زيارته لجامعة كيم جونغ-إيل للعلوم العسكرية والسياسة أمس الأربعاء، قوله: "الآن هو الوقت المناسب للاستعداد بشكل أكثر شمولا للحرب من أي وقت مضى، وأن كوريا الشمالية يجب أن تكون أكثر حزما واستعدادا للحرب التي يجب الانتصار فيها دون فشل، وليس فقط لحرب محتملة".

وذكرت الوكالة أن كيم أصدر أيضا تعليماته للجامعة برعاية المواهب العسكرية الجديدة المخلصة تماما للجنة المركزية للحزب والقادرة على التغلب على العدو "بالتفوق الأيديولوجي والعقلي والعسكري والأخلاقي والتكتيكي".

وفي يناير الماضي دعا الزعيم الكوري الشمالي إلى مراجعة دستور البلاد لتعريف كوريا الجنوبية باعتبارها "العدو الرئيسي" وتضمينه الالتزام بإخضاع الأراضي الكورية الجنوبية في حالة اندلاع الحرب.

المصدر: يونهاب

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