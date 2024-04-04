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كوريا الشمالية تعلن عن نجاح اختبار صاروخها الجديد

العلوم والتكنولوجيا

كوريا الشمالية تعلن عن نجاح اختبار صاروخها الجديد
dnepr-news.ru
صورة أرشيفية
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أعلنت كوريا الشمالية عن نجاح اختبار صاروخها "خواسونبخو – 16 بي" المزود برأس قتالي فرط صوتي حائم.

وأفادت وسائل الإعلام أن زعيم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية  كيم جونغ أون أشرف شخصيا على اختبار الصاروخ.

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وقالت وكالة التليغراف المركزية الكورية إن الغاية من الاختبار هي تأكيد مواصفات الصاروخ، بما في ذلك خصائص مسار تحليقه، وكذلك قدرته على المناورة. ومن أجل الحد من السرعة والارتفاع ومدى التحليق تم إبطاء محرك القسم الثاني للصاروخ والتغيير السريع لمساره في المرحلة النشيطة لتحليقه. وأدت هذه الخطوات إلى قطع الصاروخ مسافة 1000 كيلومتر.

وأعلن كيم جونغ أون أن كوريا الشمالية أنجزت مهمة انتقال كل الصواريخ التكتيكية والعملياتية والاستراتيجية ذات مدى العمل المختلف إلى المحركات العاملة بالوقود الصلب، وكذلك خلق إمكانيات لتزويدها برؤوس نووية موجهة.

وذكرت صحيفة The War zon أن "خواسونبخو – 16 بي" هو سلاح فرط صوتي متوسط المدى يستخدم المسرّع العامل بالوقود الصلب الذي تم تثبيت كتلة فرط صوتية مخروطية الشكل في أعلاه.

المصدر: روسيسكا غازيتا

 

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