ليبرمان منتقدا المسؤولين الإسرائيليين: إنه ليس عيد الحرية إنها الفوضى.. عودوا إلى بيوتكم

وجه رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض أفيغدور ليبرمان، انتقادا لاذعا للمسؤولين الإسرائيليين بعد مرور 200 يوم على الحرب على غزة.

وقال أفيغدور ليبرمان في تدوينة على صفحته بمنصة "X" يوم الثلاثاء: "بعد 200 يوم من اندلاع الحرب تم إطلاق 5 صواريخ على سديروت وصاروخين على زيكيم، يوم معركة حقيقي في الشمال مع إطلاق نار دون توقف، بما في ذلك إنذارات في عكا والكريوت".

وأضاف في تودينته "133 شخصا ما زالوا محتجزين لدى حماس، إنه ليس عيد الحرية، إنها الفوضى".

وأردف قائلا: "لقد حان الوقت لكي يتحمل قادة إسرائيل المسؤولية ويعودوا إلى بيوتهم".

לאחר 200 יום מפרוץ המלחמה-

5 רקטות נורו לעבר שדרות, 2 רקטות לזיקים, יום קרב של ממש בצפון עם ירי בלתי פוסק, כולל אזעקות בעכו ובקריות, 133 חטופים שעדיין נמצאים בשבי של הקניבלים מחמאס.



זה לא חג חירות, זאת הפקרות. הגיע הזמן שמנהיגי ישראל יקחו אחריות וילכו הביתה. — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) April 23, 2024

وخلفت الحرب المستمرة على غزة منذ 200 يوم دمارا في كل مكان وأضرارا هائلة بالبنية التحتية الحيوية في القطاع.

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وخلال 200 يوم من الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر 2023، قتل 34200 شخص وأصيب 77100.

وبعد مئتي يوم من الحرب الإسرائيلية على غزة ما تزال إسرائيل عالقة في القطاع وفق آخر خطاب للناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة الذي أكد أن إسرائيل لم تحصد خلال عمليتها إلا الخزي والهزيمة.

كما أكد مسؤولون أمريكيون أن إسرائيل لم تستطع ولا تستطيع القضاء على حركة حماس.

هذا وحذرت الأمم المتحدة من أن قطاع غزة تحول إلى "مكان الموت الأخطر للطفل في العالم، حيث يقتل أو يجرح طفل كل عشر دقائق بسبب القصف الإسرائيلي المستمر.

المصدر: RT + منصة "X"