علييف يصل موسكو في زيارة عمل

قال المكتب الصحفي للكرملين، إن رئيس أذربيجان إلهام علييف وصل إلى العاصمة الروسية اليوم في زيارة عمل يلتقي خلالها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

بدوره أشار المكتب الصحفي في الرئاسة الأذربيجانية، في بيان له اليوم الاثنين، إلى أن زيارة الرئيس علييف تمت بدعوة من الرئيس الروسي.

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وجاء في البيان: "في مطار فنوكوفو 2 بموسكو، قام نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين ومسؤولون آخرون باستقبال الرئيس إلهام علييف".

في وقت سابق ذكر المكتب الصحفي للكرملين، أن علييف سيعقد في إطار الزيارة اجتماعا مع بوتين، حيث "من المخطط النظر في القضايا الرئيسية المتعلقة بمواصلة تطوير العلاقات الروسية الأذربيجانية للشراكة والتحالف الاستراتيجيين، وكذلك لإجراء تبادل شامل لوجهات النظر حول القضايا الإقليمية الراهنة".

سيجتمع الرئيسان كذلك مع قدامى العاملين في بناء خط بايكال-أمور (بام) للسكك الحديدية، الذي أشرف على بنائه حيدر علييف والد الرئيس الأذربيجاني الحالي، (الذي كان في ذلك الوقت – يشغل منصب النائب الأول لرئيس الوزراء السوفيتي). ويصادف هذا العام الذكرى الخمسين لبناء السكة المذكورة.

المصدر: تاس