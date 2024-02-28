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علييف يلوح بإمكانية انسحاب أذربيجان من مجلس أوروبا

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علييف يلوح بإمكانية انسحاب أذربيجان من مجلس أوروبا
Globallookpress
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أكد رئيس أذربيجان إلهام علييف أن بلاده قد تفكر في الانسحاب من مجلس أوروبا ما لم تتم استعادة حقوق وفدها في الجمعية البرلمانية في غضون عام.

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جاء هذا التصريح خلال استقبال علييف لوفد من اللجنة الشرقية للاقتصاد الألماني في باكو اليوم الأربعاء.

ورفض نواب الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الشهر الماضي التصديق على صلاحيات الوفد الأذربيجاني بسبب "عدم امتثال البلاد لالتزاماتها تجاه مجلس أوروبا".

وبعد هذا القرار، وبحسب القواعد الإجرائية، لن تتمكن باكو من المشاركة في أعمال "الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا" لمدة عام على الأقل، حتى الدورة الشتوية المقبلة.

وقال علييف، حسبما نقلت عنه وكالة "أذرتاج" الحكومية: "كما تعلمون، قررنا عدم المشاركة في جلسات هذه الهيئة (الجمعية البرلمانية)، لأنه طالما ليس لدينا الحق في التعبير عن موقفنا، فما داعي أن نكون هناك؟".

ووصف علييف قرار الجمعية البرلمانية بأنه تعبير عن ازدواجية المعايير، وأضاف: "إذا لم تتم استعادة حقوق وفدنا في غضون عام، فقد ننظر بجدية في خيار الانسحاب الكامل من مجلس أوروبا".

علييف يلوح بإمكانية انسحاب أذربيجان من مجلس أوروبا

المصدر: وكالات

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