بعد الحد من صلاحياتها.. أذربيجان تدرس إجراءات الخروج من مجلس أوروبا

تدرس حكومة أذربيجان الانسحاب من "مجلس أوروبا" مشيرة إلى أن ذلك يأتي رغم أن الحد من صلاحيات الوفد الأذربيجاني مؤخرا في المجلس لا يعني نهاية مشاركتها في الهياكل الأخرى لمجلس أوروبا.

ونقلت وكالة "أ ب أ" عن بيان الحكومة الأذربيجانية أنه على الرغم من أنه تم التأكيد خلال اجتماع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، يوم أمس، إلى أن الحد من صلاحيات الوفد الأذربيجاني لا يعني نهاية مشاركة أذربيجان في الهياكل الأخرى لمجلس أوروبا، إلا أن باكو تتمسك بموقف مختلف.

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وأشارت المعلومات إلى أن أذربيجان "لا تعتزم تحمل هذا الموقف غير العادل والمتحيز وتدرس حاليا إجراء الانسحاب ليس فقط من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وإنما أيضا من مجلس أوروبا ككل. وقد ترفض أذربيجان أيضا الاعتراف باختصاص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".

ويوم أمس رفض نواب الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا التصديق على صلاحيات الوفد الأذربيجاني بسبب عدم امتثال البلاد لالتزاماتها تجاه مجلس أوروبا.

وبعد هذا القرار، وبحسب القواعد الإجرائية، لن تتمكن باكو من المشاركة في أعمال "الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا" لمدة عام على الأقل، حتى الدورة الشتوية المقبلة.

وفي الوقت نفسه، ينص التعديل المعتمد على القرار على أن الوفد الأذربيجاني "سيكون قادرا على استئناف عمله عند استيفاء الشروط التي تنص عليها اللائحة". ويجري الحديث في المقام الأول عن التزامات الدول الأعضاء بالسماح لبعثات المراقبة وبعثات المراقبة من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بالعمل.

هذا ولم ينتظر الوفد الأذربيجاني نتائج التصويت على هذا القرار، وقبل ساعات قليلة من بدء المناقشة، أعلن رسميا أنه ينهي تعاونه مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

المصدر: نوفوستي