مستشار رئاسي أوكراني سابق: لولا حزمة المساعدات الأمريكية الأخيرة لأبرمت هدنة بين موسكو وكييف

قال المستشار الرئاسي الأوكراني الأسبق أوليغ سوسكين إنه كان بإمكان أوكرانيا إبرام هدنة مع روسيا لكن قرار الكونغرس الأمريكي الأخير جعل الأوكرانيين يذهبون للموت بلا سبب مقنع.

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وأوضح سوسكين في حديث عبر "يوتيوب" أن المساعدات المالية الأخيرة التي أقرها الكونغرس لأوكرانيا السبت دفعت الأوكرانيين لمواصلة القتال دون هدف واضح ويستمرون بالموت لتحقيق أحلام حكومتهم.

وأضاف: "إذا لم يكن هناك تمويل فمن المحتمل أن تكون هناك هدنة، وبما أنه تم تخصيص الأموال ستسمر هذه "المجزرة" بحق الأوكرانيين، وبالطبع الأوضاع والظروف سيئة بالنسبة لأوكرانيا فمع ارتفاع عدد القتلى تسوء الأمور بشكل طبيعي ".

وأشار إلى أن أوكرانيا الآن في أضعف حالاتها بسبب نقص الذخيرة، معربا عن مخاوفه من احتمال تكثيف روسيا هجماتها في الأيام المقبلة دون انتظار تسليم أولى شحنات المساعدات الأمريكية.

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وخلص سوسكين إلى أن هذه "ثغرة" سيئة للغاية بالنسبة لأوكرانيا، كونها لا تمتلك أسلحة كافية للتصدي للهجمات الروسية.

هذا وصادق مجلس النواب الأمريكي يوم السبت على مشروع قانون لتخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لأوكرانيا، بالإضافة إلى مشروع قانون يتضمن بندا لمصادرة الأصول الروسية لصالح أوكرانيا.

ومن جانبها جددت المتحدثة الخارجية ماريا زاخاروفا تأكيدها بأن موسكو لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء مصادرة الأصول الروسية واستخدام تلك الأموال لتمويل نظام كييف.

المصدر: نوفوستي