ستولتنبرغ: أوكرانيا تمتلك الحق بضرب أهداف خارج أراضيها

قال الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ إن أوكرانيا تمتلك الحق في إسقاط الطائرات وضرب أهداف خارج الأراضي الأوكرانية في حال تم استخدامها لمهاجمتها.

وقال ستولتنبرغ في نهاية اجتماع مجلس "الناتو-أوكرانيا" الذي عقد يوم الجمعة عبر الفيديو، مع وزراء دفاع الحلف والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي: "لأوكرانيا الحق في الدفاع عن النفس، وهذا يشمل الهجمات على أهداف عسكرية مشروعة خارج أوكرانيا.. إن إسقاط الطائرات الروسية التي تستخدم لمهاجمة أوكرانيا هو جزء من الحق في الدفاع عن النفس".

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وأضاف: "لا أستطيع الكشف عن تفاصيل، سأترك هذا للجانب الأوكراني، لكن يمكنني أن أقول إن عددا من الحلفاء قالوا خلال الاجتماع اليوم إنهم سيسرعون في إمداد أنظمة الدفاع الجوي، وأتوقع إعلانات محددة في المستقبل القريب بناء على المعلومات الواردة في الاجتماع الوزاري".

الجدير ذكره، أن أوكرانيا تلقت مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام المناطة بها.

المصدر: نوفوستي+RT