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وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل أبناء وأحفاد إسماعيل هنية أثر على المفاوضات

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وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل أبناء وأحفاد إسماعيل هنية أثر على المفاوضات
AP
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مقتل ثلاثة أبناء وعدد من أحفاد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، أثر على المفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن.

وأوضحت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن مسؤول كبير أن "مقتل ثلاثة أبناء وعدد من أحفاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أثر بشكل كبير على المفاوضات بشأن الإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار ".

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وأشارت الصحيفة إلى أن "الضربة الإسرائيلية الأسبوع الماضي أدت إلى مقتل أبناء زعيم حماس إسماعيل هنية فضلا عن أحفاده الأربعة، وساهمت في استمرار تعطيل مفاوضات الرهائن".

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وأضافت: "قصفت القوات الإسرائيلية غزة في لحظة حاسمة من هذه المفاوضات، عندما كان من المفترض أن تقدم حماس ردها على الاقتراح الأخير الذي أعده وسطاء من الولايات المتحدة وقطر ومصر، فيما أشار المسؤول إلى أن حماس قررت بعد ذلك تشديد مطالبها".

كما ذكرت قناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، نقلا عن دبلوماسي رفيع المستوى، أن "مفاوضات إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين ووقف إطلاق النار مجمدة تقريبا".

هذا وقال إسماعيل هنية، في وقت سابق، إن مجازر وجرائم إسرائيل في غزة تعكس فشلها الاستراتيجي بتحقيق أهدافها و"لم ولن تقضي على حماس ولم ولن تسترد الأسرى إلا بصفقة مشرفة".

فيما أكد مواصلة التفاوض على صفقة إطلاق سراح الرهائن والأسرى، رغم مقتل أبنائه وأحفاده.

المصدر: RT 

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