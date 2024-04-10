مقتل 3 من أبناء إسماعيل هنية وعدد من أحفاده في قصف إسرائيلي استهدف سيارة بمخيم الشاطئ غرب غزة

قال مراسل RT يوم الأربعاء إن 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية (حازم وأمير ومحمد) وثلاثة من أحفاده قتلوا في قصف إسرائيلي استهدف سيارة بمخيم الشاطئ غرب غزة.

وفي 21 نوفمبر 2023 لقي جمال محمد هنية الحفيد الأكبر لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مصرعه في قصف إسرائيلي.

وأوضحت وسائل إعلام فلسطينية حينها أن الحفيد الأكبر لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس قتل رفقة ابنته.

كما قتلت الحفيدة الصغرى لإسماعيل هنية الطالبة رؤى همام في الـ 10 من نوفمبر 2023 في قصف إسرائيلي استهدف منزل ذويها في قطاع غزة.

هذا، وتتواصل العملية الإسرائيلية على غزة لليوم الـ 187 حيث تجاوزت حصيلة ضحايا القصف على القطاع الـ 33 ألف قتيل.

المصدر: RT