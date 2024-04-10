غزة: ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي إلى 33482 و76049 مصابا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع عدد القتلى والجرحى نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 33482 قتيلا و76049 جريحا.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد القتلى والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ186 على قطاع غزة:

وصل المستشفيات 122 شهيدا و56 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 33482 شهيدا و76049 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

المصدر: RT