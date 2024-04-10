الجيش الإسرائيلي يكشف عن عمليات الفريق القتالي للواء "ناحال" في قطاع غزة (فيديو)

كشف الجيش الإسرائيلي عن عمليات الفريق القتالي للواء "ناحال" في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه ينفذ عمليات "تستهدف البنية التحتية الإرهابية" في "ممر نتساريم" الذي يقسم قطاع غزة إلى قسمين.

وقال الجيش في بيان: "تواصل الفرقة 162، بقيادة جنود فريق لواء ناحال القتالي، العمل في ممر نتساريم الذي يفصل بين شمال وجنوب قطاع غزة، وتنفذ عمليات تستهدف البنية التحتية الإرهابية في المنطقة".

وأفاد بأن "الجيش تمكن خلال الأيام الماضية من القضاء على الإرهابيين بمواجهات وكمائن استباقية ، كما عثر الجنود ودمروا موقعا لإطلاق الصواريخ المضادة للدبابات، وموقعا لإطلاق قذائف الهاون التي كانت تستخدم لإطلاق النار باتجاه إسرائيل، وبئر نفق ومنشآت إرهابية استخدمتها حماس ضد الجنود".

يذكر أنه تم إطلاق اسم "ممر نتساريم" على اسم المستوطنة الإسرائيلية السابقة في غزة، وهو يتقاطع مع شارع صلاح الدين أحد الطريقين الرئيسيين بين الشمال والجنوب في غزة، لإنشاء تقاطع مركزي استراتيجي.

وقال وزير شؤون الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي إن الطريق "سيسهل" على الجيش الإسرائيلي شن عمليات شمال مدينة غزة وجنوبها.

المصدر: RT