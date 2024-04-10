الجيش الإسرائيلي يكشف عن عملياته في قطاع غزة في ليلة عيد الفطر (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي عن العمليات التي نفذها في قطاع غزة في ليلة عيد الفطر، مبينا أن العمليات تركزت في وسط القطاع، كما تم قصف منطقة الشجاعية شمال غزة.

وقال الجيش في بيان: "تواصل قواتنا عملياتها في وسط قطاع غزة وقتلت عددا من المسلحين خلال اليوم الماضي، من بينها خلية إرهابية كانت تشكل تهديدا للقوات"، مشيرا إلى أنه "تم تحديد عملية إطلاق من جباليا باتجاه كيبوتس كفار عزة، اعترضتها منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإسرائيلي. ردا على ذلك، قصفت طائرة مقاتلة المجمع ومنصة الإطلاق التي تم إطلاق الصاروخ منها".

وأفاد بأنه "تم رصد عدد من عمليات الإطلاق باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في منطقة الشجاعية شمال قطاع غزة. وردا على ذلك، قصفت طائرة مقاتلة منصة الإطلاق التي أطلقت منها الصواريخ. كما قصفت طائرات الجيش عشرات الأهداف الإرهابية في قطاع غزة، بما في ذلك مواقع عسكرية ومنصات إطلاق وقنوات أنفاق وبنية تحتية".

المصدر: RT