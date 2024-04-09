نتنياهو: سنقضي على "حماس" ولا قوة في العالم ستوقفنا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "إننا سنكمل القضاء على كتائب حركة حماس بما في ذلك في رفح"، مؤكدا أنه "لا توجد قوة في العالم ستوقفنا".

وفي تصريح خلال زيارته لمركز تعبئة وتجنيد في الجيش، لفت نتنياهو إلى أن "هناك قوى كثيرة تحاول إيقافنا، لكن هذا لن يساعد. نحن ملتزمون بالقيام بذلك".

وتوجه إلى المجندين قائلا: "كل واحد منكم الآن، أثناء تعيينه، سيساهم بطريقة أو بأخرى في إكمال الهدف. بعد أن فعلوا شيئا كهذا ببلدنا، لن يفعلوا ذلك مرة أخرى".

هذا وأكدت الولايات المتحدة أنها لا تزال ترفض أي عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في مدينة رفح بأقصى جنوب قطاع غزة، وذلك بعدما أعلن نتانياهو تحديد موعد لها.

وكانت وكالة "أ ف ب" قد أفادت بأن القادة الإسرائيليين يستعدون لعمليات عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، التي نزح إليها غالبية سكان القطاع بعد 6 أشهر من الحرب.

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الأحد أن الجيش الإسرائيلي يجهز قواته ويسرع استعداداته من أجل دخول رفح خلال أسبوع.

المصدر: RT