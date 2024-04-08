نتنياهو: تلقيت تقريرا مفصلا عن محادثات القاهرة ونحن نعمل باستمرار لتحقيق أهدافنا (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء يوم الاثنين، إنه تلقى اليوم تقريرا مفصلا عن محادثات القاهرة.

وأضاف نتنياهو في مقطع فيديو "نحن نعمل باستمرار لتحقيق أهدافنا، وفي مقدمتها إطلاق سراح جميع الرهائن لدينا وتحقيق النصر الكامل على حماس".

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جدير بالذكر أن المفاوضات حول غزة استؤنفت يوم الأحد بالعاصمة المصرية القاهرة.

ونفى مسؤول في حركة حماس إحراز أي تقدم في المفاوضات الجارية في مصر بشأن التهدئة في قطاع غزة، مؤكدا أنه "لا يوجد أي تغيير في موقف تل أبيب"، علما أن مصدرا مصريا رفيع المستوى صرح بأن جولة المفاوضات بشأن الهدنة في غزة بالقاهرة تشهد تقدما كبيرا في تقريب وجهات النظر.

هذ، وصرح نتنياهو بأن النصر الكامل على حماس يتطلب الدخول إلى رفح والقضاء على كتائب حماس هناك، مردفا بالقول "سيحدث ذلك، هناك موعد".

وكانت وكالة "أ ف ب" قد أفادت بأن القادة الإسرائيليين يستعدون لعمليات عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، التي نزح إليها غالبية سكان القطاع بعد 6 أشهر من الحرب.

وتأتي تصريحات نتنياهو في الوقت الذي يتعرض فيه لضغوط متزايدة من الرئيس الأمريكي جو بايدن لإنهاء الحرب وتحسين الوضع الإنساني لا سيما عقب مقتل سبعة عاملين مع منظمة "وورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) جراء قصف مسيرة إسرائيلية في الأول من أبريل.

المصدر: RT