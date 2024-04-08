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حماس توضح حقيقة "تحقيق تقدم" في مفاوضات القاهرة لوقف النار في غزة

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حماس توضح حقيقة
Globallookpress
أبنية مدمرة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من أجزاء من خان يونس
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نفى مسؤول في حركة حماس إحراز أي تقدم في المفاوضات الجارية في مصر بشأن التهدئة في قطاع غزة، مؤكدا أنه "لا يوجد أي تغيير في موقف الاحتلال وبالتالي لا جديد في محادثات القاهرة".

وقال المصدر لوكالة "رويترز": "لم يحدث أي تقدم حتى الآن".

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يشار إلى أن المفاوضات من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة في القاهرة حضرتها أيضا وفود من إسرائيل وقطر والولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قال مصدر مصري رفيع المستوى إن جولة المفاوضات بشأن الهدنة في غزة بالقاهرة تشهد تقدما كبيرا في تقريب وجهات النظر.

وصرح المصدر لقناة "القاهرة الإخبارية" أن هناك تقدما في المباحثات والتوافق على المحاور الأساسية بين كافة الأطراف.

وفي وقت سابق أيضا، صرح رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات ضياء رشوان، بأن اتفاق التهدئة في قطاع غزة على وشك التوقيع، موضحا أنه قد يرى النور من القاهرة قريبا.

المصدر: رويترز + وسائل إعلام

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