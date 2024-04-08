 الجيش الإسرائيلي يستعد لنتائج عملية كبرى على حدود مصر

على ضوء خروج قواته من مدينة خان يونس بقطاع غزة، كشفت وسائل إعلام عبرية أن الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية في مدينة رفح الفلسطينية المتاخمة للحدود المصرية.

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ووفق قناة i24NEWS الإخبارية الإسرائيلية فقد نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية مساء أمس الأحد، مناقصة لشراء عشرات آلاف الخيم للاجئين في رفح.

فيما قالت قناة الـ13 الإسرائيلية إنه من المتوقع أن يتم شراء 40 ألف خيمة، تأوي كل واحدة منها 12 شخصا، هذه الخيام سيتم تسليمها للمنظمات الدولية في غزة، حتى يتم إقامة مدينة خيام ضخمة يصل إليها لاجئون من رفح تجاه شمال غزة، ويهدف الجيش الإسرائيلي البدء بالمناورة في رفح بغضون أسبوع أثناء إخلاء السكان.

ويستعد الجيش الإسرائيلي لعملية بمشاركة أكثر من وحدة عسكرية، لكنها ستنطلق فقط بعد أسابيع، حيث ستكون عدة أحداث مهمة بالأفق، وفي مقدمتها المحاولة المستمرة للتوصل الى صفقة أسرى.

وأضافت القناة أن هناك محاولات تنسيق لعملية في رفح مع الولايات المتحدة ومع مصر، مع إخلاء نحو مليون فلسطيني من المنطقة.

المصدر : وسائل إعلام إسرائيلية