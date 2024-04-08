واشنطن تكرر رفضها أي عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في رفح أقصى جنوب غزة

أكدت الولايات المتحدة أنها لا تزال ترفض أي عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في مدينة رفح بأقصى جنوب قطاع غزة، وذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تحديد موعد لها.

إقرأ المزيد

ودعت إدارة الرئيس جو بايدن إسرائيل مرارا إلى تقديم خطة لحماية المدنيين في رفح حيث لجأ حوالي 1.5 مليون فلسطيني هربا من الحرب المستمرة منذ ستة أشهر.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر "أبلغنا إسرائيل بوضوح اعتقادنا بأن اجتياحا واسع النطاق لرفح سيكون له تأثير ضار هائل على المدنيين، وأنه سيضر في نهاية المطاف بأمن إسرائيل".

وأضاف ماثيو ميلر "لا يتعلق الأمر فقط بتقديم إسرائيل خطة، لقد أوضحنا لهم أننا نعتقد أن هناك طريقة أفضل لتحقيق الهدف المشروع المتمثل في إضعاف وتفكيك وهزيمة كتائب حماس التي ما زالت موجودة في رفح".

إقرأ المزيد

وأعلن نتنياهو الاثنين أنه تم تحديد موعد لشن هجوم على رفح لكنه لم يفصح عنه.

وكرر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الانتصار على مقاتلي حماس "يتطلب دخول رفح والقضاء على الكتائب هناك"، مؤكدا في مقطع مصور أن "الأمر سيحصل وتم تحديد الموعد".

وكانت وكالة "أ ف ب" قد أفادت بأن القادة الإسرائيليين يستعدون لعمليات عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، التي نزح إليها غالبية سكان القطاع بعد 6 أشهر من الحرب.

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الأحد أن الجيش الإسرائيلي يجهز قواته ويسرع استعداداته من أجل دخول رفح خلال أسبوع.

المصدر: RT + وكالات