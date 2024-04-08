بن غفير يهدد بإقالة نتنياهو

اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أنه إذا أنهى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحرب دون الهجوم على رفح فلن يكون لديه تفويض للعمل كرئيس للوزراء.

وقال بن غفير في تصريح إنه "إذا قرر رئيس الوزراء إنهاء الحرب دون شن هجوم واسع النطاق على رفح من أجل هزيمة حماس، فلن يكون لديه تفويض لمواصلة عمله كرئيس للوزراء".

وأمس الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي انسحابا كاملا لقواته البرية من جنوب قطاع غزة، تاركا قوة أصغر لمواصلة العمليات في القطاع بأكمله.

وذكر في بيان "اليوم الأحد اختتمت الفرقة 98 التابعة للجيش الإسرائيلي مهمتها في خان يونس، وغادرت قطاع غزة استعدادا للعمليات المستقبلية".

وتعليقا على هذا الإعلان، ذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أنه "من الصعب معرفة ما يخبرنا به ذلك بالضبط الآن"، وأضاف: "القوات الإسرائيلية تشعر بالتعب" بعد 4 أشهر من القتال في غزة.

المصدر: Ynet + RT