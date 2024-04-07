غالانت يذكر سبب انسحاب الجيش الإسرائيلي الكامل من خان يونس

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، يوم الأحد، إن "حماس كمنظمة عسكرية شلت قدرتها عن العمل في جميع أنحاء قطاع غزة ، و قواتنا غادرت المنطقة تحضيرا لعملية في رفح".

وأوضح غالانت: "حماس توقفت عن العمل كمنظمة عسكرية في خان يونس، وخرجت القوات من هناك استعدادا لعملية في رفح".

وأضاف أن "انسحاب القوات من خان يونس تم بعد أن شلت قدرات حماس عن العمل كمنظمة عسكرية في جميع أنحاء قطاع غزة".

إقرأ المزيد

وأعلن الجيش الإسرائيلي انسحابا كاملا لقواته البرية من جنوب قطاع غزة يوم الأحد، تاركا قوة أصغر لمواصلة العمليات في القطاع بأكمله.

وذكر في بيان "اليوم الأحد اختتمت الفرقة 98 التابعة للجيش الإسرائيلي مهمتها في خان يونس، وغادرت قطاع غزة استعدادا للعمليات المستقبلية".

هذا وأفاد الجيش الإسرائيلي يوم الأحد، بمقتل 4 جنود في صفوفه من بينهم قائد فصيل كوماندوز من وحدة "أغوز" في معارك بمدينة خان يونس، مشيرا إلى أنه قتل 12 ألفا ممن وصفهم بالمخربين، ودمر أكثر من 3600 هدف.

المصدر: RT