بعد مقتل 6 من أبنائه.. تصريح لإسماعيل هنية بشأن مسار المفاوضات

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، مواصلة التفاوض على صفقة إطلاق سراح الرهائن والأسرى، رغم مقتل 6 من أبنائه وأحفاده.

وشدد هنية في تصريح على مواصلة التفاوض على قاعدة الثوابت التي حددتها حركة "حماس" وهي:

إعلان وقف إطلاق نار صريح ودائم.

انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع وإعادة النازحين دون شروط.

إدخال المساعدات وإعمار القطاع وعقد صفقة تبادل منطقية.

هذا وأفادت مصادر مطلعة بأن "حماس ستواصل التشبث بهذه المطالب في رد دبلوماسي على الوسطاء وبالتالي سترفض عمليا ورقة المقترحات الأمريكية المصرية الأخيرة.

وذكرت القناة "12" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت لم يبلغا مسبقا بالعملية، كما أنه لم يتم عرضها على المستوى السياسي قبل تنفيذها.

المصدر: RT