جولة أخرى! .. تقرير عبري عن تداعيات مقتل أفراد من عائلة إسماعيل هنية على المفاوضات وصفقة الرهائن

نشرت القناة "12" العبرية يوم الأربعاء تقريرا حاولت في تفاصيله ربط مقتل 6 من أبناء وأحفاد إسماعيل هنية في قصف إسرائيلي غرب غزة بمفاوضات صفقة إطلاق سراح الرهائن والأسرى.

ونشرت القناة "12" تصريحات رئيس الموساد ديفيد برنياع عن مبادرة التوصل إلى اتفاق يتم بموجبه إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، التي قال فيها إنه "وفي الوقت الحالي لا يمكن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق".

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لكن وفي المقابل ووفقا للقناة العبرية، تشير تقديرات صناع القرار إلى أن مقتل أفراد من عائلة هنية لن يؤثر على رد الحركة في مفاوضات صفقة الرهائن المطروحة، علما أن تل أبيب تطالب بإطلاق سراح 40 رهينة أحياء ضمن الصفقة.

وذكر المصدر ذاته أنه "في إسرائيل ينتظرون رد حماس رسميا، لكنهم يقدرون أن زعيم الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار سيرغب على الأقل في العودة باقتراحه الخاص، لأن الاقتراح الأمريكي بالنسبة له هو اقتراح إسرائيلي".

ويقدر المسؤولون في إسرائيل أنه إذا قدم عرضا آخر فستكون هناك جولة أخرى من المفاوضات.

هذا، وكان الجيش الإسرائيلي والشاباك قد أكدا اغتيال ثلاثة من أبناء زعيم حماس إسماعيل هنية في غارة على مخيم الشاطئ في مدينة غزة، زاعمين أنهم كانوا نشطاء في الحركة.

وفي السياق، ذكرت القناة "12" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت لم يبلغا مسبقا بالعملية، كما أنه لم يتم عرضها على المستوى السياسي قبل تنفيذها.

المصدر: القناة "12" العبرية