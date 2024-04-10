بايدن يدعو حركة "حماس" للرد على مقترح التهدئة في غزة

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن "حماس" إلى الرد على مقترح هدنة في غزة تشمل الإفراج عن الرهائن ودعا رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إلى السماح بإدخال المزيد من المساعدات إلى القطاع.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض: "الأمر يتعلق حاليا بحماس، عليها المضي قدما بشأن المقترح المطروح".

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واعتبر أن كمية المساعدات التي تسمح إسرائيل بإيصالها إلى القطاع "غير كافية"، وذلك بعد أيام من اتصال شابه التوتر بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي.

واجتمع ممثلون عن الحكومة الإسرائيلية وحماس الأحد في القاهرة لإجراء مفاوضات غير مباشرة عبر وسطاء من مصر والولايات المتحدة وقطر الذين قدموا لهم هذه الخطة.

وينص الاقتراح الجديد في المرحلة الأولى على إطلاق سراح 42 رهينة إسرائيلية (بينهم عسكريون وأطفال ومسنات) مقابل 800 إلى 900 فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية، وفي المرحلة الثانية، سيطلق سراح جميع الرهائن الآخرين، وتنص المرحلة الثالثة والأخيرة على الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ورفع الحصار الذي فرضته إسرائيل منذ عام 2007.

المصدر: نوفوستي