غانتس: حماس هزمت عسكريا وغزة ستلقى مزيدا من الإجراءات

أكد وزير حكومة الطوارئ ورئيس حزب الوحدة الوطنية في إسرائيل، بيني غانتس، أن حماس هزمت عسكريا في أعقاب العملية الأخيرة التي شنها الجيش الإسرائيلي في غزة.

وأكد غانتس خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء في سديروت أن الجيش الإسرائيلي حقق انجازات مهمة، قائلا: "من وجهة نظر عسكرية - حماس هزمت. مقاتلوها بعضهم قتل والبعض الآخر مختبئون. لقد تم تقليص قدراتها، وسنواصل ضرب ما تبقى منها".

وشدد غانتس على "التزامه الثابت بتحقيق النصر"، مؤكدا أن "النصر سيأتي خطوة بخطوة. نحن في طريقنا إليه ولن نتوقف. سندخل رفح. سنعود إلى خان يونس. وسنكمل عملنا في غزة. وأينما وجدت أهداف إرهابية، قوات الدفاع الإسرائيلية ستكون هناك"، على حد تعبيره

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وإلى جانب معالجة الأمور العسكرية، اقترح غانتس ضرورة بناء تحالف إقليمي بقيادة الولايات المتحدة.

ودعا إلى توسيع اتفاقيات التطبيع مع دول مثل السعودية، بهدف إحداث تحول استراتيجي في المنطقة.

المصدر: i24