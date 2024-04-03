وزير مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس يدعو لإجراء انتخابات في سبتمبر

دعا الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، لإجراء انتخابات في سبتمبر، فيما تواجه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضغوطا من الداخل والخارج بسبب الحرب في غزة.

وقال غانتس في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "يتعين أن نتفق على موعد لإجراء الانتخابات في سبتمبر، قبل مرور عام على اندلاع الحرب إذا صح التعبير… إن تحديد مثل هذا الموعد سيسمح لنا بمواصلة الجهد العسكري مع إرسال إشارة إلى مواطني إسرائيل بأننا سنجدد ثقتهم بنا قريبا".

إقرأ المزيد

تأتي هذه التصريحات فيما يتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيلين بينهم عائلات الأسرى المحتجزين لدى حماس، أمام مبنى الكنيست الإسرائيلي، ومقر إقامة نتنياهو، مطالبين بإطلاق سراح الأسرى لدى "حماس" وإقالة الحكومة.

وشهدت شوارع مدينة القدس مظاهرات حاشدة بالقرب من مقر الإقامة الخاص برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رفع المتظاهرون خلالها لافتات ورددوا هتافات تطالبه بالاستقالة.

وهدد أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى "حماس"، نتنياهو بـ"حرق إسرائيل" إذا لم يتم التوصل إلى صفقة تبادل.

وطالب المتظاهرون بإجراء انتخابات مبكرة رغم أن الحرب على غزة ما تزال متواصلة، فيما أكد نتنياهو أن ذلك سيؤدي إلى شل البلاد وتجميد المفاوضات المتعلقة بإطلاق سراح الأسرى لدى "حماس" لمدة قد تصل إلى ثمانية أشهر.

المصدر: "رويترز" +RT