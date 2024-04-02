متظاهرون إسرائيليون يحاولون اقتحام مقر إقامة نتنياهو وعشرات الآلاف يطالبون بإقالته وإعادة الأسرى

تظاهر عشرات الآلاف بينهم عائلات الأسرى في غزة، أمام مبنى الكنيست الإسرائيلي، ومقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مطالبين بإطلاق الأسرى لدى "حماس" وإقالة الحكومة.

وشهدت شوارع مدينة القدس مظاهرات حاشدة بالقرب من مقر الإقامة الخاص لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رفع المتظاهرون خلالها لافتات ورددوا هتافات تطالبه بالاستقالة.

وتقدم المحتجون باتجاه منزل نتنياهو بعد أن تجاهلوا تعليمات الشرطة الإسرائيلية التي حاولت منعهم.

وخرج المتظاهرون إلى جميع الشوارع المحيطة بمنزل نتنياهو، وهم يهتفون "كلنا مخطوفون". وقامت الشرطة بتفريقهم من المنطقة، وتم تسجيل اشتباكات في مكان الحدث. وكما ألقي القبض على أحد المتظاهرين.

وسار المتظاهرون من الكنيست باتجاه منزل نتنياهو، قبل أن يتوجهوا إلى منزل الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ.

وطالب المتظاهرون بإجراء انتخابات مبكرة رغم أن الحرب على غزة ما تزال متواصلة.

وفي منطقة "كريا" مقر قاعدة وزارة الدفاع الإسرائيلية الرئيسية في تل أبيب، خرجت مظاهرات نظمتها عائلات المختطفين للمطالبة بإطلاق سراحهم.

وفي وقت سابق، هدد أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى "حماس"، نتنياهو بـ"حرق إسرائيل" إذا لم يتم التوصل إلى صفقة تبادل.

المصدر: RT