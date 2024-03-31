نتنياهو: إجراء انتخابات مبكرة قد يؤدي لوقف مفاوضات الأسرى حتى 8 أشهر

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل سيؤدي إلى شل البلاد وتجميد المفاوضات بشأن إطلاق سراح الأسرى لدى "حماس" لمدة قد تصل إلى ثمانية أشهر.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحافي اليوم الأحد: "الانتخابات الآن؟ حماس سترحب بها، ستشل إسرائيل والمفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق لمدة 8 أشهر".

وأضاف: "لقد وافقنا على الخطط العملياتية للجيش الإسرائيلي للهجوم على رفح، وسوف يستغرق الأمر بعض الوقت، لكنه سيتم إنجازه. سنذهب إلى هناك ونقضي على كتائب حماس.. لا يوجد نصر دون القضاء على حماس"، مشيرا إلى أن الجيش يعد خططا لإجلاء المدنيين من المنطقة الواقعة جنوب قطاع غزة.

وتستمر المظاهرات المناهضة للحكومة في إسرائيل منذ أسابيع، حيث يطالب الآلاف كل يوم سبت بإجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل والتوصل إلى اتفاق فوري لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.

ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة "حماس" بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسر 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، وبدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في تأمين المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب.

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

وبلغت حصيلة ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة 32782 قتيلا و57298 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي. بحسب أحدث إحصاء صادر عن وزارة الصحة في القطاع اليوم.

المصدر: RT