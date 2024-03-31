نتنياهو: رمضان والضغوط الأمريكية لا يؤخران الدخول إلى رفح

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن التوغل الوشيك في عملية رفح لم يتأخر بسبب رمضان أو الضغط الأمريكي أو "أي تردد".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو قوله إنه "لا رمضان ولا الضغط الأمريكي يؤخر العملية، مضيفا أن الأمر يتطلب تحضيرا".

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى المظاهرات التي تدعو إلى "انتخابات الآن"، قائلا إن "هذه الدعوات ستشل إسرائيل والمفاوضات في خضم الحرب، قبل النصر مباشرة"، ووفقا لنتنياهو، "أول من يرحب بذلك هو حماس".

وقال نتنياهو: "لقد صادقنا على خطط عمليات رفح للجيش الإسرائيلي. ويستعد الجيش الإسرائيلي لإجلاء السكان المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية".

وأكد أن الجيش الإسرائيلي "سيدخل رفح للقضاء على كتائب حماس هناك. لا انتصار دون دخول رفح وبدون القضاء على كتائب حماس".

تجدر الإشارة إلى أن البيت الأبيض حذر في وقت سابق السلطات الإسرائيلية من الإقدام على غزو مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، إنه "قد تكون هناك عواقب بالنسبة لإسرائيل إذا مضت قدما في مخطط عملية رفح".

بدورها حذرت الأمم المتحدة من احتمال التوغل الإسرائيلي الكامل في رفح بجنوب قطاع غزة، واعتبرت أن هذه الخطوة ستكون أمرا "مرعبا".

المصدر: وكالات