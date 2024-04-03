احتجاجات توحّد اليسار واليمين ضد نتنياهو في إسرائيل

تعب الإسرائيليون من الحرب ضد غزة ومعهم الأميركيون. حول ذلك، كتب رسلان دميتريف، في "أرغومينتي إي فاكتي":

في نهاية الأسبوع الماضي، تظاهر آلاف الأشخاص في إسرائيل. والسبت، 30 مارس، طالب المتظاهرون في تل أبيب بإجراء انتخابات مبكرة والتوصل الفوري إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن. وبعد يوم واحد، احتشد مائة ألف شخص في القدس أمام الكنيست حاملين الشعارات نفسها. ويخططون للبقاء بالقرب من مبنى البرلمان لمدة أسبوع.

ووفقاً للخبير في معهد الشرق الأوسط، سيرغي بالماسوف، فإن الاحتجاجات لها علاقة جزئيًا فقط باحتجاجات العام الماضي التي اندلعت على خلفية الإصلاح القضائي. ما يوحد المتظاهرين هو الصراع على السلطة، والهدف المركزي هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأوضح بالماسوف أن نتنياهو لم يستطع الوفاء بوعده القضاء على حماس، لذلك فهو يتعرض الآن لهجوم من قبل الأحزاب اليمينية واليسارية على حد سواء.

وأضاف بالماسوف: "المعارضة الجادة تعمل بنشاط على تطوير تحركاتها. يشير البعض إلى أفيغدور ليبرمان، ولكن هناك عددًا من الشخصيات تتحد: يائير لابيد، وبيني غانتس. إنهم جادون للغاية، ويحاولون استغلال استياء الناس للإطاحة بنتنياهو. خطابهم لا يرجع إلى الرغبة في تحرير الرهائن، إنما إلى الصراع على السلطة".

و"هناك من يقول إن هذا لا يمكن أن يجري من دون يد للولايات المتحدة، التي بدأت تتعب من العملية التي طالت (في غزة)، وترتد على أميركا نفسها، بشكل جدي. وفي العالم العربي نفسه، مقتنعون بأن الأميركيين إذا حركوا إصبعهم، فإن قصف غزة سيتوقف على الفور. وهذا ليس صحيحًا تمامًا، مع أن النفوذ الأميركي في إسرائيل كبير للغاية، ويؤثر في كافة العمليات".

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