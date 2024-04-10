مقتل أبناء وأحفاد هنية بقصف إسرائيلي.. صفقة الأسرى في خطر

في قصف إسرائيلي استهدف مركبتهم غرب قطاع غزة، قتل ستة من أبناء وأحفاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية،

في عملية وصفها بأنها من محاولات العدو الإسرائيلي لسحب تنازلات عبر استهداف أبناء قادة الحركة، مشيرا إلى أن هذا لن يزيد الشعب الفلسطيني إلا عزما وتمسكا بالأرض.

التصعيد الإسرائيلي المتواصل تزامن هذه المرة مع انتقادات شديدة من البيت الأبيض، حيث وصف الرئيس جو بايدن ما يقوم به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالخطأ مضيفا أنه لا يتفق مع نهجه.

من جهته أعلن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن أن واشنطن ستقدم عرضا جديا لحماس ويجب عليها قبوله ويتضمن العرض في خطوطه العريضة صفقة لإطلاق سراح نحو أربعين رهينة من غزة مقابل وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع.

فهل يحمل اغتيال أبناء وأحفاد قادة حركة حماس أي تبعات على الموقف التفاوضي للحركة؟ وما حقيقة ما يبدو ضغوطا أمريكية لفرض تهدئة في غزة؟

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