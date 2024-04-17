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"إن بي سي نيوز": مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة "مجمدة تقريبا"

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نقلت قناة "إن بي سي نيوز" عن مصدر دبلوماسي عربي رفيع أن مفاوضات تحرير الرهائن والأسرى ووقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" في غزة "مجمدة تقريبا".

وذكرت القناة أن الدبلوماسي لم يحمّل المسؤولية عن ذلك لأي طرف، مشيرا إلى أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود بعد التوتر مع إيران.

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واجتمع ممثلون عن الحكومة الإسرائيلية و"حماس" في وقت سابق من أبريل في القاهرة لإجراء مفاوضات غير مباشرة عبر وسطاء من مصر والولايات المتحدة وقطر الذين طرحوا خطة التهدئة.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مساء يوم السبت الماضي أنه نفذ عملية بالطائرات المسيرة والصواريخ ردا على قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق.

المصدر: نوفوستي

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