الجيش الروسي يعلن تقدمه على محاور رئيسية وتكبيده القوات الأوكرانية خسائر كبيرة خلال آخر 24
Sputnik
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أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس بأن قواتها قامت بتحييد نحو 940 جنديا أوكرانيا وأسقطت 251 طائرة مسيرة معادية خلال الـ24 ساعة الماضية.
جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، وفي ما يلي أبرز تفاصيله:
- صد هجومين مضادين للعدو على محور كوبيانسك، حيث خسرت القوات الأوكرانية نحو 30 عسكريا
- على محور دونيتسك، حسنت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" وضعها على خط المواجهة وبلغت خسائر العدو نحو 590 عسكريا
- على محور أفدييفكا حسنت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" وضعها التكتيكي كما صدت 7 هجمات مضادة، وخسر العدو هناك نحو 130 عسكريا
- على محور جنوب دونيتسك، سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" على مواقع أكثر ملاءمة، وبلغت خسائر العدو حوالي 140 جنديا
- على محور خيرسون خسرت القوات الأوكرانية نحو 50 عسكريا
- تدمير مركز التحكم لقيادة "الشمال" العملياتية للجيش الأوكراني، ومنصتي إطلاق مزودتين براداري إضاءة وتوجيه لمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300"، ومستودع ذخيرة لمجموعة "دونيتسك" العملياتية التكتيكية للقوات الأوكرانية، مستودعات الأسلحة والوقود التابعة للواء الدفاع الإقليمي رقم 101
- إصابة قوات ومعدات عسكرية في 126 منطقة
- إسقاط 251 طائرة أوكرانية بدون طيار وصاروخين تكتيكيين من طراز "توتشكا-أو" و33 قذيقة من راجمات الصواريخ Vampire
المصدر: وزارة الدفاع الروسية