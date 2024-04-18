الجيش الروسي يعلن تقدمه على محاور رئيسية وتكبيده القوات الأوكرانية خسائر كبيرة خلال آخر 24

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس بأن قواتها قامت بتحييد نحو 940 جنديا أوكرانيا وأسقطت 251 طائرة مسيرة معادية خلال الـ24 ساعة الماضية.

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جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، وفي ما يلي أبرز تفاصيله:

صد هجومين مضادين للعدو على محور كوبيانسك، حيث خسرت القوات الأوكرانية نحو 30 عسكريا

على محور دونيتسك، حسنت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" وضعها على خط المواجهة وبلغت خسائر العدو نحو 590 عسكريا

على محور أفدييفكا حسنت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" وضعها التكتيكي كما صدت 7 هجمات مضادة، وخسر العدو هناك نحو 130 عسكريا

على محور جنوب دونيتسك، سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" على مواقع أكثر ملاءمة، وبلغت خسائر العدو حوالي 140 جنديا

على محور خيرسون خسرت القوات الأوكرانية نحو 50 عسكريا

تدمير مركز التحكم لقيادة "الشمال" العملياتية للجيش الأوكراني، ومنصتي إطلاق مزودتين براداري إضاءة وتوجيه لمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300"، ومستودع ذخيرة لمجموعة "دونيتسك" العملياتية التكتيكية للقوات الأوكرانية، مستودعات الأسلحة والوقود التابعة للواء الدفاع الإقليمي رقم 101

إصابة قوات ومعدات عسكرية في 126 منطقة

إسقاط 251 طائرة أوكرانية بدون طيار وصاروخين تكتيكيين من طراز "توتشكا-أو" و33 قذيقة من راجمات الصواريخ Vampire

المصدر: وزارة الدفاع الروسية