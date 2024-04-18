 
مباشر

تدمير عدد من الصواريخ والقذائف الصاروخية والمسيرات والمناطيد الأوكرانية فوق 3 مناطق روسية

أخبار العالم

تدمير عدد من الصواريخ والقذائف الصاروخية والمسيرات والمناطيد الأوكرانية فوق 3 مناطق روسية
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xdli

أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الخميس عن إحباط هجمات شنها الجيش الأوكراني على أراضي روسيا باستخدام صواريخ باليستية وقذائف صاروخية ومسيرات ومناطيد الليلة الماضية.

إقرأ المزيد
الدفاع الروسية تعلن تدمير 14 قذيفة صاروخية فوق مقاطعة بيلغورود
الدفاع الروسية تعلن تدمير 14 قذيفة صاروخية فوق مقاطعة بيلغورود

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت اثنين من الصواريخ التكتيكية العملياتية "توتشكا-أو"، و19 قذيفة من راجمات الصواريخ RM-70 Vampire ، و16 طائرة بدون طيار ومنطادين صغيري الحجم فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.

فضلا عن ذلك، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، كما اعترضت طائرة مسيرة واحدة ودمرت 3 مناطيد صغيرة فوق مقاطعة فورونيج.

وأفاد حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف بأن شخصين، رجل وامرأة قد أصيبا جراء الهجمات الأوكرانية على المقاطعة الليلة الماضية.

وفي فورونيج، ذكر حاكم المقاطعة ألكسندر غوسيف أن سقوط حطام المسيرة المعادية ألحق أضرارا بعدد من المنازل الخاصة، فيما أصيبت امرأة بجروح متوسطة الخطورة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا