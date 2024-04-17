الجيش الروسي يعلن عن خسائر بشرية كبيرة في صفوف القوات الأوكرانية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 995 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 191 مسيّرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:
- على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا عززت قواتنا مواقعها وصدت 4 هجمات وبلغت خسائر العدو 70 عسكريا ومركبات ومدافع غربية ومحطتي Plastun 3000 للاستطلاع الراداري ومحطة تشويش إلكتروني Nota.
- على محور دونيتسك حسنت قواتنا مواقعها وصدت 3 هجمات وبلغت خسائر العدو 480 عسكريا وآليات ومدافع غربية ومحطة رادار Enclave-N.
- على محور أفدييفكا تواصل القوات الروسية تعزيز خطوطها وتم صد 8 هجمات وبلغت خسائر العدو 330 عسكريا وآليات ومدافع غربية.
- على محور جنوب دونيتسك حسنت قواتنا مواقعها وتم القضاء على 80 عسكريا وتدمير مركبات وآليات ومدافع غربية.
- على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 35 عسكريا وأسلحة ومركبات ومدافع غربية.
أسقطت دفاعاتنا 6 صواريخ MGM-140 ATACMS أمريكية، وقنبلة جوية موجهة Hammer فرنسية.
إسقاط 191 مسيرة أوكرانية.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية