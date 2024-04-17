الجيش الروسي يعلن عن خسائر بشرية كبيرة في صفوف القوات الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 995 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 191 مسيّرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا عززت قواتنا مواقعها وصدت 4 هجمات وبلغت خسائر العدو 70 عسكريا ومركبات ومدافع غربية ومحطتي Plastun 3000 للاستطلاع الراداري ومحطة تشويش إلكتروني Nota.

على محور دونيتسك حسنت قواتنا مواقعها وصدت 3 هجمات وبلغت خسائر العدو 480 عسكريا وآليات ومدافع غربية ومحطة رادار Enclave-N.

على محور أفدييفكا تواصل القوات الروسية تعزيز خطوطها وتم صد 8 هجمات وبلغت خسائر العدو 330 عسكريا وآليات ومدافع غربية.

على محور جنوب دونيتسك حسنت قواتنا مواقعها وتم القضاء على 80 عسكريا وتدمير مركبات وآليات ومدافع غربية.

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 35 عسكريا وأسلحة ومركبات ومدافع غربية.

أسقطت دفاعاتنا 6 صواريخ MGM-140 ATACMS أمريكية، وقنبلة جوية موجهة Hammer فرنسية.

إسقاط 191 مسيرة أوكرانية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية