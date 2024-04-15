بوغدانوف: العلاقات الروسية الجزائرية عميقة وبيننا تنسيق كبير

أكد المبعوث الروسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيل بوغدانوف عقب لقائه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عمق العلاقات الاستراتيجية بين الجزائر وروسيا.

وقال بوغدانوف: "تشرفت بلقاء السيد عبد المجيد تبون، قدمت له تحيات الرئيس فلاديمير بوتين"، مضيفا "نقدر كثيرا العلاقات الروسية الجزائرية".

وتابع: "في يونيو الماضي، قام الرئيس تبون بزيارة رسمية لروسيا، تم خلالها التأكيد على العلاقات الاستراتيجية المعمقة بين الجزائر وروسيا، فهناك احترام متبادل بين البلدين، وبيننا تنسيق سياسي كبير".

وأضاف: "الجزائر في الوقت الراهن عضو غير دائم في مجلس الأمن، وهناك رغبة لدى القيادة الروسية في مواصلة هذه الشراكة، وبالتالي لدينا آفاق عريضة. شكرا جزيلا للسيد الرئيس تبون على هذا اللقاء البناء، ونتمنى للعلاقات الجزائرية الروسية التطور وسنواصل العمل معا".

وقد استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المبعوث الخاص للرئيس الروسي ميخائيل بوغدانوف، في إطار الحوار الدوري الجزائري الروسي.

وجاء في بيان على موقع الرئاسة الجزائرية: "استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم (الاثنين)، السيد المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيل بوغدانوف، بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام، وأمين عام وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، الوناس مقرامان".

ووصل بوغدانوف في وقت سابق اليوم الاثنين إلى الجزائر، حيث كان في استقباله رئيس الأركان الجزائري السعيد شنقريحة وبحثا جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الطرفان خلال هذا اللقاء التحليلات ووجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية الجزائرية أن زيارة بوغدانوف إلى البلاد تندرج في إطار إجراء مباحثات سياسية دورية بين الجزائر وروسيا، تجمعه بالأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية لوناس مقرمان.

المصدر: RT