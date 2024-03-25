مباحثات أمريكية جزائرية حول تطورات الأوضاع في غزة

تلقى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بحثا خلاله تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وحسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، فقد "تبادل الوزيران وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مع التركيز بصفة خاصة على المفاوضات الجارية في إطار مجلس الأمن بشأن مشروع القرار المقدم من قبل مجموعة الأعضاء العشرة المنتخبين في المجلس E-10، وذلك بهدف إقرار وقف فوري، مستدام، وغير مشروط، لإطلاق النار في قطاع غزة".

تلقى الوزير @AhmedAttaf_Dz اليوم، اتصالا هاتفيا من كاتب الدولة 🇺🇲 للشؤون الخارجية أنتوني بلينكن، تبادلا وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، خاصة المفاوضات الجارية بمجلس الأمن بشأن مشروع القرار المقدم من قبل مجموعة E-10 بهدف إقرار وقف فوري، مستدام وغير مشروط، لإطلاق النار. pic.twitter.com/RgnysEIaRZ — وزارة الشؤون الخارجية| MFA-Algeria (@Algeria_MFA) March 25, 2024

وتجدر الإشارة إلى أنه "ضمن مجموعة E-10، فإن مشروع القرار سالف الذكر يعد مبادرة من قبل الجزائر التي تفاوضت بشأن مضمونه مع الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن".

وتضغط الولايات المتحدة على إسرائيل للامتناع عن اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة، التي ارتفع عدد المتواجدين فيها إلى مليون ونصف المليون شخص، وفق الأمم المتحدة، مع تدفق النازحين إليها من المناطق المدمرة في الشمال والوسط، خشية وقوع كارثة إنسانية.

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بالرغم من ذلك ما زالت الولايات المتحدة غير قادرة على تغيير الواقع الإنساني المأساوي في غرة، ناهيك عن مواصلتها تعطيل القرارات المطالبة بوقف إطلاق النار في مجلس الأمن الدولي.

المصدر: RT